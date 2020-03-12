CHP'de kurultayın ertelenmesi konusunda MYK'ye yetki

CHP PM, kurultayın iptali konusunda MYK'ye yetki verdi.

CHP Parti Meclisi, koronavirüs salgını yüzünden kurultayın ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin karar vermesi konusunda MYK'ye yetki verdi.

Bugün toplanan CHP PM, 28 Mart'ta yapılması planlanan kurultayın iptaline ve eğer iptal edilirse yeni tarih belirlenmesine dair karar verme konusunda MYK'ye yetki verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise bugün düzenlediği basın toplantısında "Kurultay'ın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir" dedi.

"Seyircisiz gerçekleştirilebilir mi?" sorusu üzerine Öztrak, "Hepsi olabilir ama şu an Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgili bir yönlendirmesi yok. Bu yönlendirmeleri de dikkatle izliyoruz" diye konuştu.