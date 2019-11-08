CHP'de 'kahraman' tartışması: İmamoğlu'ndan açıklama geldi...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın 'Kahramanın yolculuğu' kitabına tepki göstermiş, 'Genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir' demişti. İmamoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Onun da katkılarıyla önümüzdeki taşları temizlediği, bize yol arkadaşlığı yaptığı bir süreç yaşıyoruz 6 yıldır. 6 yıla sığdırdığımız en büyük başarı İstanbul seçimi' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasının direktörlüğünü yapan Necati Özkan tarafından kaleme alınan "Kahramanın Yolculuğu: Yeni Nesil Siyasetin Zaferi" adlı kitap hakkında açıklama yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hedef aldığı kitaba ve Özkan'a ilişkin konuşan İmamoğlu, "Necati Beyle uzun yıllardır beraberiz. Kendisiyle organik bir tanışmamız var. Necati Bey’in profesyonel bir meslek yaşamı var. Benim de kendim olmak gibi bir huyum var. Onun da katkılarıyla önümüzdeki taşları temizlediği, bize yol arkadaşlığı yaptığı bir süreç yaşıyoruz 6 yıldır. 6 yıla sığdırdığımız en büyük başarı İstanbul seçimi. Kendi gözüyle bu sürecin nasıl bir süreç olduğunu, kampanya dilinin neyi etkilediğini Necati Bey’in bu bakışı çok değerli bir bölüm. Herkesin bir bakışı olacaktır" dedi.

Kitaba bir şerh koyduğunu da söyleyen İmamoğlu, "Her ne kadar kendisi beni 'kahraman' diye tanımlasa da ben kendimi kahraman diye tanımlamıyorum. Çünkü insan kendine kahraman dememeli, kahraman olmak büyük sorumluluk ister, zaman ister, olgunluk ister. Ben sadece bir başlangıca imza attım. Daha büyük bir imza atmak isteyen, hizmet etmek isteyen bir belediye başkanıyım" ifadesini kullandı.