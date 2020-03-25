CHP'de kafa karışıklığı: Önce itiraz etti, sonra Erdoğan'a 31 milyarlık yetki verdi

Türkiye'nin Afrika Kalkınma Bankası'ndaki payının 800 milyon dolara çıkarılması ve Erdoğan'a ek olarak 26 milyar lira aktarım yetkisi verilmesine CHP'den itiraz gelmiş, korona krizinin ortasında bu paranın aktarılmaması gerektiğini ifade edilmişti. Ancak söz konusu düzenlemeye ilişkin dün Meclis'te yapılan oylamada CHP Grup Başkanvekili 'kabul' oyu kullandı.

Türkiye'nin Afrika Kalkınma Bankası'ndaki payının artırılmasına yönelik düzenleme dün Meclis'ten geçti.

Koronavirüs krizi sırasında patronlar için 100 milyar liralık bir kaynak aktaran AKP, şimdi de Afrika'da daha fazla rant olanağı için toplamda 31 bir milyarlık bir kaynağı kullanma hakkına sahip olmuş oldu.

Bunun 5 milyar lirası Afrika Kalkınma Bankası'ndaki payın artırılması için hemen devreye sokulacakken, Erdoğan'a ek olarak 26 milyar lira kullanma yetkisi verildi.

CHP ÖNCE İTİRAZ ETMİŞTİ: KORONA VE KRİZ VAR

Söz konusu düzenlemeye kısa süre önce tepki gösteren CHP'li vekil Utku Çakırözer, "Dünyada iki kriz var. Biri korona krizi, diğeri ekonomik kriz ve bunlar iç içe geçmiş durumda. Türkiye’de 8 milyon işsiz var. Ama dün açıklanan pakette emekçiye hiçbir güvence yok. Çocuğuna bakmak zorunda olan ebeveynlere kamuda idari izin ve özel sektörde ücretli izin yok. Halkın ödeyemediği kredi ve kredi kartlarının ertelenmesi yok. Su, doğal gaz, elektrik faturalarının ertelenmesi yok, esnafın kirasına erteleme yok. ‘Bu eksikleri nasıl tamamlarız’ diye konuşmamız gerekirken Afrika Kalkınma Bankası’nın sermaye artırımına olağanüstü oranda artışla katılmanın özellikle böylesine bir dönemde doğru değil" demişti.

GRUP BAŞKANVEKİLİ 'KABUL' OYU VERDİ

Ancak söz konusu düzenlemeye ilişkin dün Meclis'te yapılan oylamada 227 kabul oyu kullanılırken, sadece 14 red oyu çıktı.

Düzenlemeye AKP ve MHP ile birlikte destek verenler arasında düzenlemeye tepki gösteren partinin Grup Başkanvekili Engin Özkoç da yer aldı.

Özkoç söz konusu düzenlemeye kabul oyu verirken, CHP'den bir vekil daha düzenlemeye kabul oyu kullandı.