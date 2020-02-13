CHP'de CNN Türk ve A Haber'e çıkan isimler hakkında ihraç talebi

CHP üyesi Ümit Kocasakal, Mehmet Sevigen ve İrem Çiçek kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP üyesi Ümit Kocasakal, Mehmet Sevigen ve İrem Çiçek CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Kocasakal geçtiğimiz günlerde CHP'nin CNN Türk'e çıkmama kararına uymayarak kanalın programına katılmıştı. İrem Çiçek de partisinin boykot kararına uymayarak CNN Türk'ün bir programına katılmıştı.

Öte yandan Gerçek Gündem'in haberine göre Mehmet Sevigen'in CHP Gaziosmanpaşa İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Libya konusunda parti yönetimi gibi düşünmüyorum" dediği bu sözlerden ve yaptığı Libya konuşmasından dolayı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği öğrenildi. Sevigen geçtiğimiz günlerde Akşam Gazetesi ve A Haber'de yaptığı konuşmada parti yönetimine bulunduğu eleştirilerle de gündeme gelmişti.