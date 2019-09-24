CHP Tunceli İl Başkanı istifa etti

CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt yaptığı yazılı açıklamayla il başkanlığından istifa ettiği açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt yaptığı yazılı açıklamayla istifa ettiği açıkladı.

İstifa dilekçesini CHP Genel Merkezi’ne gönderen Bozkurt, 31 Mart yerel seçimlerinde bir ay önce görevi vekaleten devraldığı il başkanlığından istifa ettiğini bildirdi.

Bozkurt, “Partimde görev almaya ve partime hizmet etmeye var olduğum sürece devam edeceğim. Partimin memleketimde değişerek, gelişerek büyümesi, yenilenmesi, kabul edilemeyen gençleşmeyi bir an önce gerçekleştirmesi ve eski günlerine geri dönmesi tek temennimdir. Bu memleketin kaderini çok geç olmadan bizler, Cumhuriyet Halk Partililer olarak değiştireceğiz, başkaları değil" dedi.