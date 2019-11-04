CHP toplantısına 'YPG bayraklı' engelleme

İsviçre'nin Grenchen şehrinde, CHP İsviçre teşkilatı tarafından düzenlenen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Erkoç'un katıldığı etkinlik YPG bayraklı bir grup tarafından engellenmek istendi.

İsviçre'nin Grenchen şehrinde, CHP tarafından düzenlenen toplantı YPG bayraklarıyla engellenmek istendi. Toplantıya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Sakarya Milletvekili Engin Erkoç, CHP PM Üyesi Ali Hikmet Akıllı ve CHP PM Üyesi Emre Çam'ın katılacağı bildirilmişti. Odatv'nin haberine göre, CHP yönetimi, salona gelmek için hazırlık yapan Özkoç ile Kaftancıoğlu'nun salona girişini durdurdu. Özkoç ve Kaftancıoğlu'nun, otel lobisinde bekletildiği belirtildi. CHP'DEN AÇIKLAMA Bir süre ara verilen etkinlik daha sonra kaldığı yerden devam ederken, CHP Grup Başkanvekili Engin Erkoç, "Türk Bayrağımızın, Yüce Atatürk’ün ve değerli Genel Başkanımızın fotoğraflarının olduğu bir yerde terörist flamaları açanları esefle kınıyoruz. Her şeye rağmen etkinliğimizi yaptık. Partililerimizle, soydaşlarımızla Cumhuriyet’i coşkuyla kutladık" açıklamasında bulundu.