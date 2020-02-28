CHP, TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırdı

CHP MYK toplantısının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Faik Öztrak 'Onlarca şehidimiz varken TBMM sessiz kalmamalı. Türk Ordusu, Meclis'in ordusudur. CHP olarak TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz' dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin İdlib gündemiyle yapılan olağanüstü MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada "İdlib'de durum endişe verici. Çok sayıda şehitlerimizin ve yaralılarımızın olduğu anlaşılmaktadır" dedi.

Öztrak "Suriye, Libya Mehmetçiğimizin tek tırnağı etmez. Onlarca şehidimiz varken TBMM sessiz kalmamalı. Türk Ordusu, Meclis'in ordusudur. CHP olarak TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz" diye konuştu. Öztrak "Bugün soru almayacağım. Soruları cevaplaması gerekenler başkaları" diye ekledi.