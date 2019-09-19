CHP Sözcüsü Öztrak'tan AKP'ye yanıt: Maklubeyi birlikte avuçladılar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Adalet Bakanı'nın 'FETÖ' ile ilgili sözlerine, 'Hepsi, hep birlikte maklubeyi avuçladılar' şeklinde yanıt verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ''FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasın'' sözleriyle ilgili "Hepsi, hep birlikte maklubeyi avuçladılar" dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlayarak başladı.

Bilecik’te iki makinistin hayatını kaybettiği kazayı anımsatan Öztrak, makinistlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Öztrak, kötü yönetimin ekonomide yol açtığı tahribatın her geçen gün arttığını, milletin feryat ederken, iktidarın bunu duymadığını söyledi. “Yapılan tüm cambazlıklara, tüm makyaja rağmen artık mızrak çuvala sığmıyor” diyen Öztrak, şöyle devam etti:

'BDDK 46 MİLYARLIK KREDİNİN BATTIĞINI AÇIKLADI’

“İki gün önce BDDK inşaat ve enerji sektörlerinde 46 milyar liralık kredinin battığını açıkladı. Bankalara bunun yıl sonuna kadar, bilançolarına zarar olarak yazılması talimatını da verdi. Ben 1999’da BDDK’nin, kurumunun kurucu başkan yardımcısıydım. Biz BDDK’yi ‘bankacılık sisteminin günlük işleyişine siyaset müdahale etmesin, bankaları etkin şekilde gözetleyip denetlesin, sistem risklerini engellesin, mevduat sahiplerinin mevduatlarını korusun’ diye kurmuştuk. BDDK kurulduğundan bugüne ilk defa böyle bir açıklama yapıyor. Mevzuat belli. Buna göre geri dönmeyen kredilerin tanımı da belli. Bankalar başka bir talimata gerek duymadan mevzuatı uygulamak zorunda. BDDK de bu uygulamaları denetleyecek, mevzuata uymayan bankalarla ilgili gerekli işlemleri yapacak.”

Artık kimsenin piyasada oluşan fiyatlara da TÜİK verilerine de güven duymadığını ileri süren Öztrak, 46 milyar liralık batık kredinin buz dağının sadece görünen kısmı olduğu, gerçek batığın ise çok daha yüksek olduğunun söylendiğini aktardı.

MAKLUBE SORUSUNA YANIT

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ‘Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasın’ dedi. Bakanın bu mesajı kimeydi? sorusu üzerine Öztrak, “Bu mesajın kime olduğunu bilemem, kendi partileri içinde gelişen birtakım sorunlar. Çünkü hepsi, hep birlikte maklubeyi avuçladılar. Dolayısıyla bu FETÖ meselesinde FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıkmadıkça kamuoyu neyin ne olduğunu anlamakta her zaman zorlanacaktır. Bu nedenle de bizim talebimiz FETÖ’nün siyasi ayağının bir an önce ortaya çıkmasıdır” yanıtını verdi.

'TANK PALET FABRİKASININ PEŞKEŞİNE ZEMİN HAZIRLIYORLAR'

“Sonunda Borçlanma Genel Müdürlüğü kurdular, bu gidişle onu da alacaklılara devredip, Duyun-u Umumiye yaparlar” diyen Öztrak, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikasının özelleştirmesine başından beri karşı çıktıklarını hatırlattı.

'MAKYAJLI RAKAMLAR DAHİ SAKLAYAMIYOR'

Türkiye’nin ekonomik olarak geldiği yeri TÜİK’in makyajlı rakamlarının dahi saklayamadığını kaydeden Öztrak, kurumun açıkladığı 2018 yılı “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması”na göre, 53 milyon vatandaşın konut masraflarını, 48 milyon vatandaşın ise borcunu ödemekte zorlandığını, 46 milyon vatandaşın ise bir haftalık tatil masrafını karşılayamadığını aktardı. Öztrak, 26 milyon vatandaşın düzenli et tüketemediğini, 24 milyonun ucu ucuna geçindiğini, 11 milyonun ise soğuk kış günlerinde evini ısıtmakta zorlandığını ifade ederek, “İşte AK Parti iktidarlarının 17 yılda milletimizi getirdiği yer bu. Bu kötü rakamlar dahi TÜİK tarafından makyajlanmış” diye konuştu.

Veriler ne kadar makyajlanırsa makyajlansın Türkiye’deki zengin ve fakir arasındaki makasın açıldığını gizlemeye yetmediğini kaydeden Öztrak, “Ucube tek adam rejimi projesinin uygulamaya konduğu 2014’ten bu yana toplumun en zengin yüzde 20’lik kesiminin toplam gelirden aldığı pay 1,7 puan artarken, en yoksul yüzde 20’lik kesimin payı 0,1 puan azalmış. Gelir dağılımı 2014’ten bu yana bozulmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Ülke yönetilmiyor, savruluyor” diyen Öztrak, işsizliğin, anne babaların bin bir emekle okuttuğu gençleri ezip geçtiğini belirtti.