CHP Sözcüsü Öztrak: Rusya'ya vermedik taviz bırakmadılar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İdlib’le ilgili açıklamasında ‘Tüm bu yaşadıklarımızın adı düpedüz beceriksizliktir. Akıl tutulmasıdır. Rusya'ya 2016'dan bu yana vermedik taviz bırakmadılar’ diye konuştu.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında İdlib’de yaşananlarla ilgili olarak “Dün İdlib'den gelen şehit haberleri felaket zincirine eklenen yeni halka oldu. Hava saldırısını kim yaptı? Bu uçaklar kimin, nereden geldi?” dedi.

İdlib’de tam olarak ne yaşandığını vatandaşların bilme hakkını olduğunu söyleyen Öztrak “Bunu Rus kaynaklarından değil devletimizden öğrenmek istiyoruz. Orada şehit olan bizim askerlerimiz. Millet olarak gerçeği bilmek istiyoruz. Türkiye Suriye'ye savaş ilan etti mi etmedi mi? Savaş ilan etmediysek neden bu kadar şehit haberi geliyor?” diye konuştu.

'DAHA GEÇEN YIL ABD'YE REST ÇEKMEDİK Mİ?'

“Askerlerimiz sahada kalkan mı yapılıyor? Hava hakimiyeti sağlanmadan askeri birliğin sahaya neden sürüldüğünü soruyoruz” diyen Öztrak şunları söyledi:

- “Daha geçen yıl Rusya'dan S400’leri almak için ABD'ye rest çekmedik mi? S-400 alacağız diye F-35’lerden vazgeçmedik mi? Ekonomik yaptırım tehditlerine maruz kalmadık mı? Vatandaşın cebinden hem S-400’ler için hem de F-35'ler için 4 milyar dolar çıktı. Şu an elimizde askerimizi koruyacak ne S-400 ne F-35 ne Patriotumuz var.”



'RUSYA'YA PEK ÇOK ALANDA BAĞIMLIYIZ'

- “Tüm bu yaşadıklarımızın adı düpedüz beceriksizliktir. Akıl tutulmasıdır. Rusya'ya 2016'dan bu yana vermedik taviz bırakmadılar. Ruslar boruları bizim topraklara döşedi, indirimi Bulgarlara verdi. Akkuyu Nükleer Santrali ile ülkemizi Rusya'ya uzun yıllar bağımlı hale getirdiler. Rusya'ya pek çok alanda bağımlıyız.”

- “Suriye’nin stratejik limanlarını Ruslar, petrolünü ABD'liler kapattı. Bize de 4 milyon Suriyeliye bakmak düştü.”

- "Milyarlar harcadılar ama 18 yılda dönüp dolaşıp geldiğimiz yer yoksulluk yüzünden canına kıyan vatandaşlarımız. Beceriksizliklerini allayıp pullayıp başarı diye satmaya çalışıyorlar."

- "Osman Kavala 840 gün uyduruk bir suçlamadan tutuklu kaldıktan sonra beraat edildi. Tahliye olduğu gün uyduruk bir suçlamadan tekrar tutuklandı. Özellikle AK Parti genel başkanının 'manevra' açıklamasını yapması rejimin ucubeliğinin tüm dünyaya bir kez daha teşhiri oldu.

'3. BLOK FALAN, BUNLAR HAYAL'

- (Üçüncü Blok tartışması) "Blok sözü doğru değil, Türkiye'de ittifaklar var. Bunun bir kısmı açık ittifaklar bir kısmı milletimiz sandıkta meydana getiriyor. Dolayısıyla 3. blok falan bunlar hayal. Ya demokrasiden yana olacaksınız. 3, 4, 5. blok hayal ama Türkiye'de demokrasiden yana olanlar, hukuk devletinden yana olanlar hızla kuvvet kazanıyorlar."

- (Darbe söylentileri) "Düğmeye basılma demokrasiye karşı bir darbe girişimi olacağı iddiası, Pelikan medyasında ortaya çıkan unsurlar. Demek ki iktidarda bu konuda bir bilgi var. Onlara düşen kutuplaştırma değil bunları ortaya çıkarmaktır."

