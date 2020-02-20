CHP: Seçilmiş Cumhurbaşkanını kimse oradan indiremez

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dün düzenlediği basın toplantısında darbe söylentileriyle ilgili konuştu.
Altay'ın darbe söylentileriyle ilgili açıklamaları şöyle:
*Türkiye'de işler çok kötü. Dış politikada çok kötü. İç politikada çok kötü. Ekonomide çok kötü.
*Eğitimde, sağlıkta çok kötü. Bu noktada Cumhur İttifakı bir darbe paranoyasına tutulmuş olabilir. Darbe paranoyasına tutulmalarına hiç gerek yok. Çok kesin olarak söylüyorum Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır.
*Bugüne kadar olan 27 Mayıs dahil, 12 Eylül dahil, 12 Mart dahil, 28 Şubat dahil, 15 Temmuz dahil, 20 Temmuz dahil bütün darbeler aynıdır; lanetlenmelidir, yanlıştır, çirkindir, demokrasimize müdahaledir.
*Temel hak ve özgürlüklerimize müdahaledir. Bundan sonra da kimse ama kimse, ne asker ne sivil, kimse darbe yapmayı aklından bile geçirmesin. Recep Tayyip Erdoğan bir darbeyle oradan inmeyecektir, inemez.
*Böyle bir şeye tevessül edilirse Erdoğan'dan ve AK Parti'den önce Cumhuriyet Halk Partisi o girişim karşısında görevini yapar. Göğsünü siper eder. Elbet Erdoğan oradan inecek.
*İnşallah çok kısa bir sürede yapılmasını beklediğim seçimlerde sandık marifetiyle Recep Tayyip Erdoğan oradan inecek.
*Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığında, Erdoğan'ı, daha doğrusu seçilmiş Cumhurbaşkanını kimse oradan indiremez. Buna gücü yetecek bir tank, top henüz icat edilmemiştir.