CHP, 'PYD terör örgütü değil' diyen parti yöneticisi hakkında inceleme başlattı

CHP, Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger hakkında 'PYD konusunda ilk günden diyorum görüşülmesi gerekiyordu. Terör örgütü değil benim gözümde' sözleri nedeniyle inceleme başlattı.

CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger ile eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş’in açıklamaları CHP’de kriz konusu oldu.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, parti yönetimi, iki isim hakkında yaptıkları açıklamaları gerekçe göstererek inceleme başlattı.

Ateş, geçtiğimiz salı günü CNN Türk televizyonunda katıldığı programda, Cemaat ile mücadele tartışılırken CHP'nin politikalarını eleştirmişti.

Ateş, “Hem MHP’yi takdir ediyorum hem de Fenerbahçe kulübünü... Maalesef benim partim teslim oldu. İktidarıyla muhalefetiyle o tuzağa karşı dik dursaydık 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı” demişti.

CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger ise önceki gün CNN Türk’te katıldığı programda, “PKK terör örgütüdür. PYD konusunda ilk günden diyorum görüşülmesi gerekiyordu. Terör örgütü değil benim gözümde” ifadesini kullanmıştı.