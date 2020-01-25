CHP heyeti deprem bölgesinde

CHP heyeti, Elazığ'daki depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Malatya Doğanyol'da incelemelerde bulunarak Gökçe Mahallesi’nde depremde evleri hasar görenleri ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Mersin milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Cengiz Gökçel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Elazığ'daki depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Malatya Doğanyol'a gitti.

CHP heyeti, burada incelemelerde bulunarak Gökçe Mahallesi’nde depremde evleri hasar görenleri ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ağbaba, yaptığı açıklamada, “Maalesef oturulacak ev sayısı da az. Can kaybının daha fazla artmamasını diliyoruz. Ayrıca Genel Başkanımızın talimatıyla İstanbul, Ankara, Mersin, Adana başta olmak üzere tüm belediyelerimiz şu an teyakkuz halinde. Yardımlar gönderiliyor. Sürecin takipçisi olacağız. En kısa sürede bu yaralar sarılır. AFAD ve diğer kuruluşların da çok hızlı müdahale ettikleri görülüyor. Tüm Malatyalılara geçmiş olsun” dedi.

Ağbaba, “Doğanyol merkezinde de büyük hasar var. Anne ve küçük çocuğunun hayatını kaybettiği Çolak Mahallesindeyiz. İnsanlar evlerine giremiyor, çadır ihtiyaçları var. Hayvanlar enkaz altında. Devletin acil müdahalesi lazım” diye konuştu.

4 kişinin hayatını kaybettiği Malatya Doğanyol’da hasar tespit çalışmaları sürüyor.