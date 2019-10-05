CHP Grup Başkanvekili Özel: 52 maddede değişlik yaptık

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Grup İç Yönetmeliği’nde 52 maddede değişiklik yaptıklarını söyledi. CHP TBMM Grubu'nun 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın bugünkü oturumu sona erdi.

Bolu Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kampın ikinci gününü tamamladıklarını söyledi. Kampın basına kapalı bölümünde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kısa bir değerlendirme yaptığını aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Bu değerlendirmeden sonra grup iç yönetmeliğinde bir değişiklik öngörmüştük. 3 grup üyemizin imzasıyla verilen teklif, grup yönetim kurulumuz tarafından bir rapora bağlanmış ve CHP'nin grup genel kurulunda bugün sunuldu. 52 maddede değişiklik yaptık. Bu maddelerin önemli bir kısmı anayasaya, iç tüzüğe ve Siyasi Partiler Kanunu'na uyum düzenlemeleriydi."

Özel, 52 maddede yapılan değişikliklere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Örneğin, koalisyon kurmada hükümete katılma maddesi, artık bugün meri olan anayasaya göre o maddenin değişmesi gerekiyordu. Başbakan ve bakanlarla ilgili ifadelerin değişmesi gerekiyordu. Teknik 50 maddedeki değişiklikler yapıldı. İki maddede de üzerinde müzakere ettiğimiz değişiklikler yaptık. Bunlardan bir tanesi Grup Başkanvekili seçimiyle ilgiliydi. İki yılın sonunda yeniden bir seçim yerine Sayın Genel Başkanın gruba, Grup Başkanvekilinin devamını teklif edebilme maddesi geldi. Böylelikle yeniden bir seçim yerine eğer her şey yolunda gidiyorsa Sayın Genel Başkan da Grup Başkanvekillerinin grupla ilişkilerinden, yönetiminden ve performansından memnunsa bu arkadaşlar 2-3 yıl daha bu görevi sürdürebilsinler teklifini içeren bir değişikliktir.

Yine ikinci değişiklik, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu, bizim tüzük değişikliğimizden daha sonra yapıldığı için orada grupların cumhurbaşkanı adayı belirleyeceğini, grubu olmayanların da parti tüzüklerine göre belirleyeceğini ifade ediyordu. Elbette burada da bir uyum gerekiyordu. Burada da yine cumhurbaşkanı adayı belirleme yetkisini gruba bırakarak ve gruba partinin üst organı Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği adayı sunma, teklif etme maddesini ilave ederek Cumhurbaşkanı Aday Gösterme Kanunu'na bir uyum gerçekleştirmiş olduk. 52 maddelik değişiklik, 5 değişiklik önergesiyle birlikte kabul edildi. Grup iç yönetmeliğimiz, Meclis Başkanlığına sunulacak, bastırılacak, dağıtılacak ve ilgili yerlerde yayınlanacaktır."

Toplantıda, güncel siyasete ilişkin konuşmaların yapıldığını, kişisel gelişim uzmanlarının da sunum yaptığını aktaran Özel, kampın yarın sona ereceğini söyledi.

CHP kampı, pazar günü sona erecek.