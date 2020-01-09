CHP 'değerli konut vergisi'ni AYM'ye taşıdı

CHP, Değerli Konut Vergisi’nin de aralarında bulunduğu 3 vergi kanununu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, değerli konut vergisi alınmasını doğru bulmadıklarını belirterek, "Bunu bir haraç olarak görüyoruz, bir varlık vergisi olarak görüyoruz" dedi.

Altay, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, aralarında "dijital vergisi yoluyla sansür getirilmesi", "değerli konut vergisi", "konaklama vergisi" ve kamuoyunda "İslami holdingler" olarak bilinen holdinglerle ilgili hükümlerin de bulunduğu 11 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Altay, "Haraç mantığıyla yeni vergi yasaları TBMM'de yasalaştı. Elbette devlet vergi alacak. Devlet hizmetlerinin yürümesi için vergi toplanması gerekiyor ama bunun Anayasaya uygun, adil ve eşit şekilde toplanması gerekiyor. 'Deli Dumrul' mantığıyla vergi toplanmaz" diye konuştu.