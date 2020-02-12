CHP CNN'e başvuruyor

CHP son MYK toplantısında CNN Türk hakkında ABD'li yayın kuruluşu CNN'e başvuruda bulunma kararı aldı.

Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlanan bir haber CHP ABD Temsilciliği tarafından basına yollanarak teyid edildi.

Habere göre, CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında partinin CNN Türk yayınlarına katılmama kararıyla ilgili süreç ele alındı.

MYK toplantısında bu konuda uluslararası alanda bazı temaslarda bulunulması da benimsendi. Bu çerçevede CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre AB’nin ilgili komisyonlarına bilgi verecek. CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan'sa ABD'li yayın kuruluşu CNN’e, CNN Türk’ün tarafsız yayın yapmamasıyla ilgili başvuruda bulunacak.