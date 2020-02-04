Odatv'nin haberine göre CHP, CNN TÜRK’ü boykot kararı aldı.
Buna göre; artık CNN TÜRK’e hiçbir CHP’linin çıkmayacağı, partinin MYK toplantısında alınan karar uyarınca; CHP seçmenine de CNN TÜRK’ü izlememe çağrısı yapılacağı öğrenildi.
Bu hamle sonrasında CNN TÜRK’e çıkan CHP’liler hakkında da disiplin süreci işletileceği belirtildi. Bununla birlikte; CNN TÜRK'ün CNN International'a şikayet edileceği de öğrenildi.
Kararın yarın kamuoyuna eğer son dakika bir gelişme olmazsa açıklanması bekleniyor. Alınan bu kararda; CNN TÜRK'ün A Haber gibi "CHP düşmanı bir yayıncılığa evrilmesi" tezinin etkili olduğu öğrenildi.