CHP'nin MYK toplantısında aldığı karar uyarınca seçmenine CNN TÜRK'ü izlememe çağrısı yapacağı ve bu kanala çıkan CHP'liler hakkında da disiplin süreci işletileceği belirtildi.

Odatv'nin haberine göre CHP, CNN TÜRK’ü boykot kararı aldı.

Buna göre; artık CNN TÜRK’e hiçbir CHP’linin çıkmayacağı, partinin MYK toplantısında alınan karar uyarınca; CHP seçmenine de CNN TÜRK’ü izlememe çağrısı yapılacağı öğrenildi.

Bu hamle sonrasında CNN TÜRK’e çıkan CHP’liler hakkında da disiplin süreci işletileceği belirtildi. Bununla birlikte; CNN TÜRK'ün CNN International'a şikayet edileceği de öğrenildi.

Kararın yarın kamuoyuna eğer son dakika bir gelişme olmazsa açıklanması bekleniyor. Alınan bu kararda; CNN TÜRK'ün A Haber gibi "CHP düşmanı bir yayıncılığa evrilmesi" tezinin etkili olduğu öğrenildi.