CHP bağımsız adaya destek veren 164 partilinin ihracını istedi

CHP MYK'sı, 31 Mart seçimlerinde Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun seçilmesi için çalışan 164 partiliyi kesin çıkarma cezası istemiyle disipline sevk etti.

CHP MYK’nın 21 Ekim’deki toplantısında alınan kararla, CHP Kırklareli örgütünden 164 kişi tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

CHP Kırklareli İl Başkanlığı’na gönderilen yazıda Disiplin Kurulu’na sevk gerekçesi olarak, 31 Mart seçimlerinde ilgili kişilerin bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu’nu desteklemesi ve seçim çalışmalarına katılması gösterildi.

Çağdaş Ses'in haberine göre, seçim sürecinde başta cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olmak üzere, Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve pek çok CHP milletvekili Kırıklareli’ne giderek Kesimoğlu’na destek olmuştu.