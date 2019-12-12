CHP 40 milyon liraya yeni binasına çıkıyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı, yeni binasına taşınıyor. Binanın maliyetinin 40 milyon lira olduğu iddia edildi.

Galatasaray’ın futbol maçlarını oynadığı Seyrantepe’deki Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nun hayli yakınındaki Avangart Sitesi’nin bitişiğinde yedi katlı bir bina CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanlığı yapılmak üzere satın alındı.

MAALİYETİ 40 MİLYON LİRA İDDİASI

Binanın 40 milyon liraya mal olduğu iddia edildi. Yeni il binasının bu maliyetinin CHP Genel Merkezi ve bağışlarla karşılandığı belirtildi.

Independent Türkçe’den Ali Kemal Erdem’in haberine göre; geçen günlerde yeni il binası için bağış kampanyası başlatılmış, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partililere yaptığı çağrıda kampanyaya destek istemişti.

'MALİYETİNİ ŞİMDİLİK AÇIKLAMAYACAĞIZ'

CHP kulislerinde yeni il binasının maliyetinin 40 veya 44 milyon lira olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını öne süren Kaftancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maliyetine dair bilgiyi şimdilik paylaşmayacağız. Çünkü her ne kadar genel merkezin de katkısı olsa da bu binayı örgüt sahiplensin örgütün binası olsun istiyoruz. Bu nedenle bir kampanya başlattık. Örgütümüzün bu kampanyayı sürdürmesi için önümüzdeki süreci böyle geçireceğiz. Sonrasında zaten maliyeti öğrenirsiniz.”

Kaftancıoğlu, kampanyanın sürdüğünü, örgütün kampanyayı sahiplendiğini de öne sürerek şimdilik ne kadar para toplandığını da söyleyemeyeceğini kaydetti.