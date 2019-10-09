Che ölümünün 52. yıl dönümünde Ankara’da anıldı

​Küba Devrimi’nin önderlerinden Ernesto Che Guevara’nın katledilişinin 52. yılında Ankara'da bir anma etkinliği düzenlendi.

​Küba Devrimi’nin önderlerinden Ernesto Che Guevara’nın katledilişinin 52. yılında Ankara'da bir anma etkinliği düzenlendi.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde José Martí Küba Dostluk Derneği tarafından düzenlenen anma etkinliğine Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçileri katıldı.

Anma programında José Martí Küba Dostluk Derneği’ni temsilen Hakan Bulut açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasında Che’nin “yeni insan” ile yeni bir toplum yaratılması tahayyülüne vurgu yapan Bulut, Küba halkının ABD emperyalizmi ve ablukası karşısında sürdürdüğü örgütlü mücadeleye dikkat çekti.

Hakan Bulut’tan sonra Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nuñez konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmanın satır başları şöyle:

“Yeryüzündeki adaletsizlik, bencillik ve eşitsizlikler dünyanın en güçlü ülkesinin dayatmaları nedeniyle her geçen gün artıyor. (…) bu adaletsizlik, bencillik ve eşitsizlikler arttıkça Che’nin sembolleşen örnek kişiliği de devleşmeye devam edecek.

Fidel bu konuşmasında Che hakkında şunları söylüyordu. Alıntılıyorum:

“İnsan toplumunda hüküm süren adaletsizlik, sömürü, eşitsizlik, işsizlik, yoksulluk, açlık ve sefalet ne kadar artarsa onun şahsiyeti o kadar büyüyecek.

Emperyalizmin gücü, hegemonyası, tahakkümü ve müdahaleciliği halkların, özellikle de yüzyıllar boyunca Batının sömürgesi ve köle emeğinin kaynağı olan kırılgan, geri ve yoksul halkların en kutsal hakları hilafına arttıkça onun savunduğu değerler daha da yücelecek.

İstismar, bencillik ve yabancılaşma arttıkça, yerli halklara, etnik azınlıklara, kadınlara, göçmenlere yönelik ayrımcılık arttıkça, cinsel istismara konu olan veya çalışmaya zorlanan yüz milyonlarca çocuğun sayısı arttıkça, cehalet, sağlıksızlık ve çaresizlik arttıkça onun derin insani düşüncesi daha fazla öne çıkacak.

Yozlaşmış, ikiyüzlü, yalancı siyasetçiler çoğaldıkça onun temiz, devrimci ve tutarlı bir insan olarak teşkil ettiği örnek daha da fazla göze çarpacak.

Yeryüzünde korkak, fırsatçı ve hainlerin sayısı ne kadar artarsa onun kişisel cesareti ve devrimci dürüstlüğü o kadar hayranlık uyandıracak; başkaları ne kadar zayıflık gösterirse onun çelik iradesine o kadar gıptayla bakılacak; insanlık onurundan eser taşımayanların sayısı ne kadar artarsa onun şeref ve haysiyet anlayışı o kadar takdir edilecek; şüpheciler arttıkça onun insana olan inancı, karamsarlar arttıkça onun iyimserliği, duraksayanlar arttıkça onun ataklığı o kadar çok takdir edilecek; tembeller lüks ve sefa içinde savurganlık yapanlar arttıkça onun kanaatkarlığı, okuma ve çalışma ruhu o kadar çok akıllara kazınacak”. Alıntının sonu.

Yani, Fidel’in haber verdiği gibi, Che’nin örnek kişiliği ve değerleri hiç olmadığı kadar çok güçlenmeye devam ediyor.”

Küba Büyükelçisi Nuñez ayrıca ABD’nin Venezuela’ya karşı saldırgan tutumuna dikkat çekti. Nicolas Maduro Moros’un başkanlık ettiği meşru Venezuela Hükümeti’ne ve Bolivarcı ve Chavezci Venezuela halkının sivil-askeri birliğine olan desteklerini dile getirdi.

Program José Martí Küba Dostluk Derneği tarafından hazırlanan Che Guevara’nın devrimci mücadele yıllarından, hayatının son bulduğu ana kadar tarihin çeşitli uğraklarında yaptığı konuşmalardan derlenen bir video gösterimiyle son buldu.

“Ché’nin Anısına” adlı videoyu okurlarımızla paylaşıyoruz: