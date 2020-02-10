ÇGD: Uğur Güç'e açılan dava hukuku değil, Saray'ı eksen almıştır

Çağdaş Gazeteciler Derneği, İstanbul temsilcisi Uğur Güç'e sorumlu yazı işleri müdürü olduğu soL'da yayımlanan bir haberden dolayı açılan 'hakaret' davasının açıkça basın özgürlüğü düşmanlığı olduğunu açıkladı. Saray'a yakın bir avukatın talebi üzerine kamu davası açıldığı belirtilen açıklamada 'Hukuk kimsenin oyuncağı değildir' denildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada "İstanbul temsilcimiz Uğur Güç'e açılan dava, hukuku değil 'Saray'ı eksen almıştır" dedi.

ÇGD Yönetim Kurulu, Cumhuriyet gazetesi köşe yazarı Işıl Özgentürk’ün, iktidar yanlısı basın tarafından hedef gösterilmesinin ardından açılan davada 1,5 yıl hapis cezasına çarptırılması kararıyla ilgili soL Haber Portalı'nda yayımlanan haber nedeniyle Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın eski Genel Başkanı Uğur Güç'e "hakaret" davası açılmasına tepki gösterdi.

soL Haber Portalı sorumlu yazı işleri müdürü ve aynı zamanda Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Temsilcisi olan Uğur Güç’e, “Mahkeme küfürbaz avukatın istediğini yaptı: Işıl Özgentürk'e hapis cezası” başlıklı haber nedeniyle açılan dava yarın görülecek.



'KÜFÜRBAZ' SÖZÜNE DAVA

ÇGD Yönetim Kurulu davayı "açıkça basın özgürlüğü düşmanlığı" olarak tanımladığı açıklamasında "Gazeteci Uğur Güç, Işıl Özgentürk’e 13 Ocak 2019 tarihli Cumhuriyet gazetesindeki ‘Yeni Kuşak Türbanlılar’ yazısı nedeniyle verilen mahkeme kararını, 'Mahkeme küfürbaz avukatın istediğini yaptı: Işıl Özgentürk'e hapis cezası' başlığıyla 4 Temmuz 2019 tarihinde haber.sol.org’da haberleştirdi. Işıl Özgentürk’e ceza verilen davada karşı tarafın avukatı Mustafa Doğan İnal’ın ''Bu yazı iğrenç bir paçavradır, faşist, kindar ve iğrenç iftiraların mahkeme nezdinde cezalandırılmasını talep ediyoruz' sözleri nedeniyle haberinin başlığında ‘küfürbaz avukat’ ifadesini kullanan Uğur Güç hakkında savcılık, 'kamu davası’ açılmasını kararlaştırdı" dedi.

SARAYA YAKIN AVUKATIN TALEBİYLE KAMU DAVASI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hakaret davalarına da bakan avukat grubu içinde yer aldığı belirtilen Mustafa Doğan İnal’ın şikâyeti üzerine savcılığın, Güç hakkında açtığı davanın hukuki olmadığının ortada olduğunu vurgulayan ÇGD Yönetim Kurulu "İlk önce Işıl Özgentürk’ün, Cumhurbaşkanı’nın danışmanlarından Mariam Kavakçı üzerinden ‘yeni kuşak türbanlılar’a ilişkin yazdığı bir yazının cezalandırılması, ardından bu kararı habercilik sorumluluğu çerçevesinde halka duyurulma görevini yerine getiren Uğur Güç’e, yine ‘saray’a yakın bir avukatın talebi doğrultusunda ‘kamu davası’ açılması, Türkiye için normal evrensel hukuk açısından anormal bir durumdur" açıklamasında bulundu.

'HUKUK KİMSENİN OYUNCAĞI DEĞİLDİR'

Yapılan açıklamada "Bir avukatın, bir gazeteciye yönelik hakaret dolu sözlerinin haberleştirmesi ve haksız olduğu tartışmasız bu sözlerin ‘küfür’ olarak nitelendirilmesi basın özgürlüğü sınırları içindedir. Aksi durumda hukuk eliyle sansür meşrulaştırılmış olur. Hukuk kimsenin oyuncağı değildir; hepimizin hak ve özgürlüklerinin teminatıdır. Bu özgürlükler arasında ‘basın özgürlüğü’nün ayrı bir önemde olduğunu hatırlatıp, kısıtlayıcı her türlü uygulamanın karşısında, basın özgürlüğü yolunda yargılanan tüm meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiriz" denildi.