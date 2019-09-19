Cezaevinden izinli çıktı, eski eşini bıçaklayıp kızgın yağ döktü: Genç kadın yoğun bakımda

Olay, geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı'da yaşandı.
Ersin Ü., geçtiğimiz hafta cezaevinden bir haftalığına izinli çıkarak eski eşinin iş yerine gitti.
Burada yaşanan tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Ersin Ü., ertesi gün sabah saatlerinde Kübra T.'nin oturduğu eve geldi. Ersin Ü. balkon kapısından gizlice eve girdi.
Mutfağa yönelen Ersin Ü., tezgahtaki sıvı yağı çaydanlığın içine boşalttı. Ersin Ü., çaydanlığa doldurduğu yağı ocağa koyarak ısıttı . Tezgahtan bir bıçak da alan Ersin Ü., kadının uyuduğu odaya girdi. Kübra T.'yi uyandıran Ersin Ü. kadını önce bacağından bıçakladı, ardından kızgın yağ döktü.
Kübra T., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun büyük bölümü yanan Kübra T.'nin tedavisi sürerken, bileğinin kesilme riski olduğu öğrenildi.
Olay sonrası kaçan Ersin Ü.'nün tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.