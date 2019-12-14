Cezaevindeki çocuklar için ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi, cezaevinde iki çocuğuyla kalan bir kadının infazın durdurulması talebinin reddedilmesi nedeniyle 'aile hayatına saygı hakkı'nın ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevinde tutuklu veya hükümlü olan annelerinin yanında kalmak zorunda olan çocuklarla ilgili bir karara imza attı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Diyarbakır E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda 2014 doğumlu çocuğu ile birlikte kalan hükümlü Şükran İrge, 12 Şubat 2016’da doğan bebeğinin bakımı ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için savcılıktan infazın ertelenmesini talep etti.

Başsavcılık, olumsuz yanıt verirken, ağır ceza mahkemesi de itirazı reddetti. 21 yıl 65 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın mahkûm, AYM’ye başvurdu.

AYM, ilk başvuruda İrge’nin tedbir talebinin kabul edilerek daha uygun şartlardaki başka bir cezaevine nakledilmesini istedi. Bunun üzerine İrge, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.

Başvuruyu esastan görüşen AYM, başvurucunun Ceza İnfaz Kurumu’nda küçük çocuğu bulunduğu gerekçesiyle infazın ertelenmesi talebinin reddi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Başvurucuya, 5 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.