Cezaevinde 'infaz kanunu' protestosu

Van M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutukluların bugün AKP tarafından meclise getirilen infaz kanun teklifinin kendileri kapsamadığı gerekçesiyle protesto ettiği belirtildi.

Van M Tipi Cezaevi’nde adli tutuklu bulunanların, infaz kanun teklifinin kendilerini kapsamadığı ve Kovid-19 salgınına karşı cezaevinde gereken önlemler alınmadığı gerekçesiyle protesto ettiği öne sürüldü.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van M-tipi cezaevinde, korona virüsü tedirginliğinden ve alınmayan tedbirlerden dolayı isyan çıktığı , bir çok itfaiye ve zırhlı aracın oraya gittiği şuan tutsaklara müdahele ettiği bilgisi alıyoruz. Koronaya karşı en tehlikeli yerler cezaevleridir. #İnfazdaEşitlikYaşatır" açıklamasında bulundu.

Daha sonra başka bir paylaşım yaparak son duruma ilişkin bilgi veren Sarısaç, "Van M-Tipine giden avukat arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre; infaz yasasında yapılacak değişikliklerden dolayı protesto haklarını kullanmışlar. Şuan yaralanma veya ona benzer bir durum yok. Olaylar durmuş durumda" dedi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada isyan iddiasının doğru olmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"31 Mart 2020 tarihinde bir kısım haber siteleri ve sosyal medya paylaşım platformlarında, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ''İsyan'' başlıklı ve Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan isyan sonucu ölü ve yaralıların olduğuna dair haberlere ilişkin olarak, 31 Mart 2020 tarihinde Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından bizzat yerinde gerekli incelemeler yapılmış olup, yapılan incelemede haberlerin gerçeği yansıtmadığı, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda herhangi bir isyan, yangın ya da ölü şeklinde bir durumun söz konusu olmadığı hususları, kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur."