Cezaevinde falakaya 'yeni açıldık' savunması

Afyon 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bütün hükümlülere çıplak arama dayatmasında bulunulurken, bu aramayı kabul etmeyenlerin tamamına yaklaşık yarım saat boyunca hakaret, tehdit, kaba dayak ve falaka uygulandı. İşkence sırasında bir hükümlü baygınlık geçirdi, bir hükümlünün ise parmağı kırıldı.

Afyon 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutukluları ziyaret eden ÖHD Ankara Şubesi Cezaevi Komisyonu hazırladığı raporda falaka, hakaret, tehdit ve kaba dayak uygulandığını duyurdu.

Komisyonun hazırladığı rapor şöyle:



“* Hepsinin ağır sayılabilecek kronik rahatsızlıkları olmasına rağmen kendilerine herhangi bir gerekçe sunulmadan sağlık şartları yönünden uygun olmayan Afyon cezaevine sevk edilmişler.



* 28 Aralık 2019 tarihinde cezaevine girişte sevk edilen bütün hükümlülere çıplak arama dayatılmış, bu aramayı kabul etmeyenlerin tamamına yaklaşık yarım saat boyunca hakaret, tehdit, kaba dayak ve falaka gibi işkence yöntemleri uygulanmıştır. Akif İpek, bu müdahale esnasında kendisinin baygınlık geçirecek hale geldiğini, Afyon E Tipi Cezaevi’nden sevk gelen Mehmet Ali Kaya’nın ise parmağının kırılmış.



* Cezaevine girişte çıplak arama dayatması sonrası yapılan bu işkence ve kötü muameleler sebebiyle hükümlüler tarafından Savcılığa suç duyurusu yapılmış ise de dilekçelerinin işleme konulup konulmadığı hususunda bilgi verilmemiştir.



* Hastaneye sevkler sırasında kelepçe dayatması ve bazı doktorların kelepçeli muayene dayatıldığı, bazı cezaevi personelinin kendilerine karşı provokatif yaklaşımlar içerisinde olduğu, sevk sonrasında eşyalarının birçoğu hala kendilerine verilmemiş olup özellikle FM Bant yayını yapan radyoların verilmeyeceği tutuklulara aktarılmış.



* Cezaevi yeni açıldığı için ısınma probleminin olduğu, kantinde ihtiyaçlarının çoğunun karşılanamadığı da yaşanan hak ihlalleri arasındadır."



YÖNETİM İHLALLERİ YENİ AÇILMIŞ OLMALARINA BAĞLADI

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, raporun sonunda ise komisyon cezaevi idaresi ile yaptıkları görüşmede cezaevi yönetiminin kendilerine “cezaevinin yeni açılmış olduğu için bu ve benzeri sorunların yaşandığı, bu problemlerin ancak zaman içinde aşılabileceğinin” aktarıldığına dikkate çekildi.