Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan termik santral açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, '5 termik santralin tamamen, bir termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verilmiştir' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 termik santralinin tamamen, bir termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Bakan Kurum, incelenen 7 termik santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verildiğini, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini aldığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi:

"Kapatılan termik santrallerin yönetimleri, gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek. Burada Soma'nın özel bir durumu var. Mevcut termik santralden 12 bin konut ısınma ihtiyacını karşılıyorlar. Aldığımız kararla Soma Termik Santrali'nin 4 ünitesinin kış sezonu boyunca çalışmasına müsaade edilecek.

Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır. Kapatılan termik santrallerin yönetimleri, gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek. Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santralleri çevre mevzuatı kapsamında çevre izinlerini almışlardır. Geçici faaliyet belgesi verdiğimiz santraller Bursa Orhaneli, Muğla Yatağan, Kahramanmaraş Afşin B ve Ankara Çayırhan termik santralleridir. Mevzuat gereğince 6 ay içerisinde çevre izin ve lisans belgesi için Bakanlığımıza başvuru yapmak durumundalar."

Yaklaşık 15 termik santrale baca filtresi takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi kabul edilmiş ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aralık ayının başında veto edilmişti. Bakanlık, termik santrallerin bacasına filtre takılması için 1 Ocak 2020'ye kadar süre tanımıştı.