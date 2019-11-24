Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: ÇED yönetmeliği değişti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'İkinci bir Dipsiz Göl vakası yaşanmaması için ÇED yönetmeliğinde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'nin neresinde olursa olsun define kazısı yapacak firmalar, kişiler bakanlığımızdan ÇED raporu almak zorundalar' dedi.

Çorum'da temaslarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dipsiz Göl ile ilgili 4 maddelik eylem planı hazırladıklarını açıkladı.

Bakan Kurum, "Gölümüzü o eski haline getirecek o eski doğal güzelliği korunacak şekliyle içindeki o mikroorganizmaların kullanılarak yine gölümüze doğal yollardan su takviyesi yaparak inşallah o Dipsiz Gölü'müzü eski o fotoğraflarda gördüğümüz o doğal haline getirmeye gayret göstereceğiz. Bu çerçevede hem valiliğimiz hem bakanlığımız gerekli tüm çalışmaları yaparak bu dört maddelik eylem planını gerçekleştirecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu yönde talimatları vardır" dedi.

Kurum ayrıca Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) yönetmeliğinde değişikliğe gidildiği bundan sonra define kazısı yapacak firmaların ve kişilerin, bakanlıktan ÇED raporu almak zorunda olduğunu söyledi:

"Çevre Etki Değerlendirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'nin neresinde olursa olsun define kazısı yapacak firmalar, kişiler bakanlığımızdan ÇED raporu almak zorundalar. ÇED raporu almalarına müteakip ancak böyle bir kazı yapabilirler ki doğal bir güzelliğimize zarar vermesi söz konusu olursa böyle bir ÇED raporu da alma ihtimalleri yok. Biz ülkemizin her yerinde olduğu gibi Gümüşhane'mizde de, Çorum'umuzda da Ankara'mızda, İstanbul'umuzda da doğal güzelliklerimizi koruyacağız. Kararlı bir şekilde bu adımları sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edeceğiz."