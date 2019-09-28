Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Bodrum'da kaçak ne varsa kaldırılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'daki kaçak yapılara ilişkin 'Biz geldiğimizde 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'daki kaçak yapılara ilişkin 'Biz geldiğimizde 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak' dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Çetibeli mevkisindeki villa, rezidans ve otel inşaatının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı bölümlerinin yıkım işlemlerini inceleyen Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Ağustos'ta gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde imara, ruhsata uygun olmayan kot kesitten kaynaklı kaçakların tespitinin yapıldığını, bunların yüklenici firmaya bildirildiğini belirtti.

Kurum, "Biz geldiğimizde 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Yıkıldıktan sonra proje bu duruma gelecek. Bu süreçte bize vermiş olduğu destekten ötürü de yüklenici firmaya da teşekkür ediyoruz. Sağduyusundan ötürü. 54 bağımsız bölümü yıkarak tüm Türkiye'nin bu noktadaki hassasiyetlerini dikkate aldılar, yıkım işlemini hızlı şekilde altı iş makinesiyle gerçekleştiriyorlar. Bir ay içerisinde bütün yıkımlar tamamlanacak. Bölgede fazla olan hafriyatların alınmasıyla bu alanda diğer alanlarda olduğu gibi doğal yapısına kavuşmuş olacak" diye konuştu.

Kurum, yıkım işleminin birkaç ay içerisinde tamamlanacağını belirtti.