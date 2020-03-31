Çevre Mühendisleri Odası: Her türden atık ithalatı durdurulmalıdır

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklama ile virüs nedeniyle atık yönetimi hakkında gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtilerek, 'Ülkemize her türden atık, artık ve hurda ithalatı durdurulmalıdır' denildi.

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, koronavirüs salgının ardından şehirlerdeki atık yönetiminde düzenleme yapılmamasına dikkat çekti.

Odanın açıklamasında, "Virüs salgını nedeni ile çevre sağlığı ve kişisel hijyene yönelik hassasiyetin ve zorunluluğun arttığı bu dönemde 'Atık Yönetimi' bu sürecin de en önemli parçalarından birisidir" denildi.

"Yaşadığımız süreç; hijyenin sağlık için önemi ile birlikte sağlıklı şehirlerde yaşayabilmek için çevre sağlığı hizmetlerinin de önemini ortaya koymuştur" diyen oda şu uyarıları yaptı:

"Evlerimizde oluşan atıkların Yerel Yönetimler tarafından toplanarak bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu süreçte Yerel Yönetimler tarafından yürütülen evlerimizden atıkların toplanması çalışmaları sırasında; vatandaşlar tarafından geri kazanılabilir nitelikte olan atıklar ile organik atıklar ayrı biriktirilmeli, bu atıklardan geri dönüşebilir nitelikte olanlar; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Lisanslı olan ve Belediyeler tarafından yetkilendirilmiş Firmalar tarafından, organik nitelikte olanlar ise Belediyeler tarafından toplanarak atık bertarafı ve geri dönüşüm süreci yürütülmelidir.

İşletmelerin faaliyetleri kapsamında oluşan atıklar da niteliği ve tehlikelilik içeriğine göre mevzuat kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Lisanslı Firmalara bertaraf amacı ile gönderilmelidir.

Ülkemize her türden atık, artık ve hurda ithalatı durdurulmalıdır.

"Evde Kalmaya Çalıştığımız" bu süreçte, atık miktarı ve niteliği de farklılıklar gösterebilmektedir. Hijyen nedeni ile ambalajlı ürün tüketiminin artması, evlerdeki tüketimin artması atık miktarında da bir miktar artışa neden olmaktadır."

Odanın önerilerinin bir bölümü ise şöyle: