Çevre Bakanı'ndan iptal edilen proje açıklaması: Gerekirse biz yapacağız

İBB tarafından iptal edilen Silahtarağa’daki biyolojik arıtma tesisiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan ‘biz yapacağız’ açıklaması geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da iptal edilen Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ne ilişkin “Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız” dedi.

NTV'ye konuşan Kurum, İBB tarafından iptal edilen projeyle ilgili “16 milyon İstanbulluyu, tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir proje yapılması gerekirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıp diyecek ki 'Bu bir israf projesidir'... 1,5 milyardan bahsediyor... Bu işin ne müteahhidi belli ne yer teslimi yapılmış ne buna ilişkin bir adım atılmış. Yaklaşık bir maliyete baktığınızda 630 milyon. İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle, Bakanlığımız bünyesinde İstanbullumuzun, Türkiye'deki vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa biz Bakanlık olarak gideceğiz gerekirse resen bu işleri yapacağız. Çevremizin, doğamızın kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz. Haliç'in o eski Haliç haline getirmelerine müsaade etmeyeceğiz. İstanbul'da yeniden çöp dağları olmasına müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

