ÇETAŞ greviyle dayanışma büyüyor

Samsun Kavak Organize Bölgesinde grevde olan Kristal- İş üyesi 37 cam işçisinin ÇETAŞ Cam Fabrikası önündeki grev çadırına dayanışma ziyaretleri sürüyor.

Samsun’a bağlı Kavak ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde sendikalı oldukları için fabrikaları kapatılıp 25 Eylül'de işten çıkartılan ÇETAŞ işçilerinin 15 Ekim’de başlattığı direnişe destek sürüyor.

DİSK Emekli-Sen Samsun Şubesi, ÇETAŞ işçileriyle bir araya geldi. Geniş katılımlı bir destek ziyaretinde bulunan sendikanın yönetim kurulu ve üyeleri adına grevdeki işçilere teşekkür eden Kristal İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Erhan Kabataş, “İşveren yasal prosedüre uymadan fabrikayı kapattı. Yetkililerin sesimizi duymasını ve bu kanunsuzluğun giderilmesini istiyoruz" dedi.

Kabataş, 2016 yılından itibaren sendikal süreci başlattıklarını, çalışanların % 85’inin Kristal-İş Sendikası'na üye olduğunu söyledi. Çalışma Bakanlığı'ndan toplu sözleşme yetkisi aldıklarını ve işvereni toplu sözleşmeye çağırdıklarını belirten Kabataş, işverenin toplu sözleşme yerine işçileri işten çıkarıp fabrikayı kapattığını hatırlatarak, fabrika önünde başlayan direnişi 15 Ekim’den bu yana greve dönüştürdüklerini ve gasp edilen haklarını kazanana kadar mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.

'MÜCADELENİZİN YANINDAYIZ'

DİSK Emekli-Sen Şube Başkanı Tacettin Aydın ise 12 Eylül darbesinden mevcut yasaların bile çiğnenerek her türlü hukuksuzluğun işçilere reva görüldüğünü, yetkililerin işçi haklarının gasp edilmesine seyirci kaldığını belirterek bu tablonun ancak emekçilerin birlikte verecekleri mücadeleyle aşılabileceğini belirtti. Emekçilerin dayanışmasının önemine dikkat çeken Aydın, “Sendikamızın dayanışma duygularını iletmek amacıyla buradayız, mücadelenizi destekliyoruz, yanınızdayız” dedi.

TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların Samsun şube başkanları, gerçekleştirdikleri ziyaretle grevdeki işçilere kumanya desteğinde bulundular. YOL-İŞ, TEK GIDA-İŞ, TES-İŞ, TARIM-İŞ, KOOP-İŞ, ŞEKER-İŞ ve BELEDİYE-İŞ Sendikası şube başkanları, ÇETAŞ işçileriyle yaptıkları görüşmenin sonunda greve dair dayanışma mesajlarını ileterek, direnişe destek verdiklerini vurguladılar.

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI'NDAN DESTEK

25 Eylül’den bu yana işsiz kalan ve halen grevdeki işçilere destek olmak için Samsun Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ve Atakum Semtevi de “ÇETAŞ İşçileriyle Dayanışma Kampanyası” başlattı. Kasım ayı sonuna dek sürecek kampanya kapsamında, kentteki demokratik kitle örgütleriyle görüşmeler başlatıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir.

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