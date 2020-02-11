'Çeşme'ye Suudiler'den turizm merkezi' iddiası: Bakan Ersoy'dan 'acele kamulaştırma' açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çeşme ve Urla'daki acele kamulaştırmayla ilgili konuştu. Çeşme’ye bakanlık olarak dev bir turizm merkezi kurmak için harekete geçtiklerini belirten Ersoy, 'Toplam proje alanımız yaklaşık 9.500 hektar. Kamulaştırılan alan ise 190 hektar, yani projenin yüzde 2’si. Çeşme’ye kanal falan da yapılmayacak' dedi.

25 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 2054 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararı ile İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerindeki Alaçatı ve Zeytinelli mahallerinde bulunan "Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" kapsamındaki taşınmazların acele kamulaştırılması kararının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Hatay'da gazetecilere konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

Çeşme'de bazı parsellerle ilgili acil kamulaştırma kararı alındı. Ardından Suudi Arabistan merkezli Albassam Grup'un ‘Kanal Çeşme' projesi ortaya çıktı. Albassam Grup, Çeşme'ye kanal yapıyor, bununla yetinmeyip tüm kıyı şeridini kapatıp planladığı projeleri satmaya çalışıyordu. Bu proje, başta Çeşmeliler olmak üzere kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

Sözcü'de yer alan habere göre, "Çeşme Projesi"nin ​Bakanlık tarafından hazırlandığını söyleyen Bakan Ersoy, “Ben de Çeşme'ye kanal yapılacağını sosyal medyadan duydum. Bizim böyle bir projemiz yok, hiç olmadı” dedi.

Ersoy, “Öncelikle bazı yanlış anlamalara açıklık getirmek istiyorum. Toplam proje alanımız 9 bin 574 hektar. Kamulaştırılan alan ise 190 hektar. Yani projenin sadece yüzde 2'si. Kamulaştırılacak olan parsel sayısı 218. Bunların sadece 80'i şahıslara ait. Bizim projemizde kanal falan yok. Çeşme'de kanal olamaz zaten” diye konuştu.

'SOSYAL MEDYADAKİLER PROJEYE ZARAR VERDİ'

Projedeki turizm tesislerinin denize sıfır olmayacağını söyleyen Ersoy, “Bizim projemizde, sahil alanlarında geniş bir band genel kullanıma açık olacak. Yani sahil şeridi otellere değil halka ayrılmış durumda. Proje bittiğinde Çeşme dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelecek" dedi.

Detaylı proje oluşturulmaya başlanmadan önce Çeşme Belediyesi'nin görüşlerini alacaklarını öne süren Ersoy şunları söyledi:

“Sosyal medyada yayılan ve gerçeği yansıtmayan bir proje, bakanlığımızın uzun süredir çalıştığı dev turizm merkezi projemize zarar verdi. Biz projemizi bahar aylarında açıklayacaktık ve eminim herkes tarafından büyük destek görecekti. Projemizin detayların incelendiğinde gerek bölge ekonomisine gerekse Türk turizmine büyük katkı sağlayacağı anlaşılacaktır. Vatandaşlardan isteğim sosyal medyada dolaşan aslı astarı olmayan bilgilere inanmak yerine bakanlığımızın açıkladığı bilgilere inanmaları. Biz çok şeffaf bir bakanlığız ve bu projeye çok inanıyoruz.”

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un açıkladığı Ege Turizm Merkezi – Çeşme Projesi'nin detayları şöyle:

20 adet golf sahası, futbol turnuvaları için sahalar, olimpik sporlar için tesisler yapılacak.

Ege'nin en büyük müzesi, sahne sanatları ve güzel sanatlar için kültür merkezleri, özel galeriyle sergi salonları inşa edilecek.

Agro, ekstrem, macera ve doğa sporları alanları ile tema park ve film stüdyoları olacak.

Fuar alanları, sağlık turizmine yönelik tesisler, hastaneler, termal merkez hayata geçirilecek.

Projede geri dönüşüm ve sıfır atık sistemi kurulacak.

En az 100 bin yabancı dil bilen kişi istihdam edilecek.

Proje otoyolun üst ve altında olmak üzere iki bölgede geliştirilecek.

Otobanın üst tarafından personel lojmanları, teknik ve sosyal altyapı alanları ile sağlık alanları üst tarafından ise turizm tesisleri yer alacak.

ARAPLARLA İLGİLİ KONUŞMADI

Öte yandan Bakan Ersoy, "acele kamulaştırma" kararı alınan arazilerin de yer aldığı bölgede Suudi Arabistan merkezli Albassam Group’un projede yer alacağı iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Kararın ardından DİSK Genel-İş tarafından yapılan açıklamada "İzmir Urla'daki arazimiz özelleştirilmek için kamulaştırıldı" denilmişti.