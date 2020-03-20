Çeşme'de tedirgin eden liman trafiği

İzmir Çeşme Limanı’nda çalışan bir kişide yeni koronavirüs (KOVİD-19) tespit edilmesinin ardından Belediye Başkanı Ekrem Oran, limanda çalışan 45 kişinin aileleriyle birlikte karantinaya alındığını duyurmuştu.
Oran'ın karantina açıklamasına rağmen ro ro seferleri İtalya ile yapılmaya devam ediliyor. Üstelik ateşi yüksek olan memurlardan bazıları hastanede tutulurken, çalışanların bazılarının da işe çağırıldığı ve yalnızca maske kullandırıldıkları öğrenildi.
LİMAN HÂLÂ AÇIK
Açık olan limanda İtalya'dan gelen gemilerle ticaret sürdürüldüğü belirtiliyor.
Gemi Çeşme limanı açıklarına demirlemiş durumdayken, tırlar da söz konusu bölgeye giriş yapmaya başlarken görüntülendi.
Öte yandan vatandaşlar gemi seferlerinin devam ediyor olmasına tepkili.