Çeşme’de doktor yetersizliğinden hastalar mağdur: Muhtarlar imza topladı

Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi’nde pek çok bölümde yeterli doktor olmadığı için 25 mahallenin muhtarı imza topladı.

İzmir'in turizm ilçesi Çeşme'deki Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi’nde pek çok bölümde yeterli doktor bulunmaması nedeniyle hastalar mağdur oldu.

25 mahallenin muhtarı bir araya gelerek konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı, İzmir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Çeşme Kaymakamlığı'na dilekçe gönderdi.

Turizm sezonunda nüfusu bir milyonu aşan Çeşme’de yazın geçici görevlendirmelerle sorunun çözülmeye çalışıldığı ancak bunun bile yeterli olmadığı söylenirken, Çeşme'de sürekli ikamet eden ve kış sezonunu da orada geçiren vatandaşlar sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

'SAĞLIK OCAĞI AYARINDA'

soL'a konuşan Fahrettin Paşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül, hastanenin neredeyse bir sağlık ocağı ayarında hizmet verdiğini söyledi. Özgül, "Koskoca hastane binası var ama kış gelince doktor bulamıyoruz. Yazın geçici görevlendirme ile gönderiliyor sadece. Seçim öncesi AKP'liler, 'Hastaneyi sınıf atlattık, büyüttük' demişti ama ne sınıf ne de ip atlıyor. Sağlık ocağı ayarında neredeyse hastane. Biz de 25 muhtar olarak doktor eksiği tamamlansın diye imza topladık" diye konuştu.

PEK ÇOK BÖLÜMDE EKSİK VAR

Mahalle muhtarlarının imzalayıp, mühürledikleri dilekçede şöyle denildi:

"İzmir Çeşme'de bulunan Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde doktorların eksikliği, ilçemiz için büyük bir mağduriyet ve sorun haline gelmiştir. Bu nedenden dolayı farklı hastanelere gitmek zorunda kalıyor Çeşme halkı. Yazın bir buçuk milyonu aşkın nüfusa çıkıyor Çeşmemiz. Hastanemiz alt yapı olarak büyük ve lüks bir yapıya sahip. Çeşmemizin bu mağduriyetinin giderilmesini arz ederiz. Eksik olan bölüm doktorları; Göz, Nöroloji, Dahiliye, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Fizik Tedavi, Anestezi Uzmanı ve Kadın Doğum."