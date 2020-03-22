Çeşme Limanı'nda İtalya ile ro-ro seferleri sürüyor, halk tedirgin

İzmir'in Çeşme Limanı'nda çalışan bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından sözkonusu çalışanın temas ettiği 45 liman personeli ile ailelerine uygulanan karantina sürüyor.
Çeşme halkı ise İtalya'nın Trieste Limanı ile Ulusoy Denizcilik Grubu'nun işlettiği Çeşme Limanı arasında haftada üç gün düzenlenen seferlerin sürmesinden tedirgin.
Çeşme-Trieste arasındaki düzenli seferlerini sürdüren ro-ro gemilerinde 20'den fazla personelin çalıştığı biliniyor. Bugün de ışıklarının büyük bir bölümünü kapatmış bir geminin Çeşme Limanı'na yaklaştığını gören halk tedirginlik yaşıyor.