Çeşme limanında çalışan memurların koronavirüs test sonucu açıklandı

Çeşme Devlet Hastanesi'nde karantinada tutulan üç gümrük memurunun koronavirüs test sonucu negatif çıkarken, bir çalışanın testi ise pozitif çıktı.

İtalya'nın Trieste Limanı ile düzenli ro-ro gemisi seferleri gerçekleştirilen Ulusoy Çeşme Limanı'nda görevli dört gümrük memuru geçtiğimiz hafta yeni koronavirüs şüphesi ile hastaneye sevk edilmişti.

Üç memurun ilk sonuçları negatif çıkarken, 30 yaşındaki kadın gümrük memurunun testi pozitif çıktı.

Testi pozitif çıkan memur Bornova Tuncay Özilhan Devlet Hastanesi'ndeki karantina merkezine sevk edildi.

Bu sonuç üzerine, aynı ortamda bulunan diğer üç memur hastanede tutulmaya devam edildi ve yeniden kan örnekleri alındı.

Çeşme Devlet Hastanesi'nde karantina altında olan üç memurun ikinci testi de tamamlandı.

Sonuç negatif çıktı. Üç memur taburcu edildi.