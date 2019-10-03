Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tahliye ediliyor

Depremde hasar gören Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi binası ile Bakırköy Yerleşkesi'ndeki Sağlık Bilimleri Fakültesi binası tahliye ediliyor. Ayrıca Avcılar yerleşkesindeki yurt binaları da 3 gün içinde boşaltılacak.