Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tahliye ediliyor

Depremde hasar gören Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi binası ile Bakırköy Yerleşkesi'ndeki Sağlık Bilimleri Fakültesi binası tahliye ediliyor. Ayrıca Avcılar yerleşkesindeki yurt binaları da 3 gün içinde boşaltılacak.
Perşembe, 03 Ekim 2019 12:54

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nde bulunan Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde deprem sonrası yapılan incelemelerde hasar tespit edildi.

Binanın bodrum katındaki kolonların demirlerinde korozyon tespit edilirken, binanın boşaltılması kararlaştırıldı. Kararın ardından bu sabah saatlerinde üniversiteye gelen ekipler, tahliye işlemlerini başlattı.

YURT BİNALARI DA TAHLİYE EDİLİYOR

Ayrıca Avcılar kampüsündeki yurt binalarının da deprem hasarı nedeniyle 6 Ekim’e kadar tahliye edileceği açıklandı.

 