Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tahliye ediliyor

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nde bulunan Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde deprem sonrası yapılan incelemelerde hasar tespit edildi.
Binanın bodrum katındaki kolonların demirlerinde korozyon tespit edilirken, binanın boşaltılması kararlaştırıldı. Kararın ardından bu sabah saatlerinde üniversiteye gelen ekipler, tahliye işlemlerini başlattı.
YURT BİNALARI DA TAHLİYE EDİLİYOR
Ayrıca Avcılar kampüsündeki yurt binalarının da deprem hasarı nedeniyle 6 Ekim’e kadar tahliye edileceği açıklandı.