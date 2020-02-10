Ceren'in katili hakim karşısında: Ben şimdi istinafa gideceğim, bir faydası olur mu?

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, gözaltına alındığı sırada iki polisi yaraladığı için hakim karşısına çıkarıldı. Arduç, ifadesinde 'ikisini de öldürmek istedim' dedi

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un (36), yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasına başlandı. Van'da tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanıp, ifade veren sanık Arduç, "Bıçağın kabı olmasaydı ikisini öldürmüştüm. Öldürmek istedim. Bana bakmasaydı ben boğazına sokacaktım. Sonra bıçağı şoföre sokacaktım" dedi.

POLİS MEMURU: ADINI SORDUM 'HASAN KILIÇ' DEDİ

Polis otosunda yaşananları anlatan polis memuru Zeki Çelik, "Şahsın fotoğrafı ve görüntüleri mevcuttu. Bölgeye gittik. Saldırı olduğu için hemen arabaya bindirdik. Arkadaşım şoför koltuğuna oturdu. Ben de şahsın yanına oturdum. Adını sordum. İsminin Hasan Kılıç olduğunu söyledi. Kimlik istedim. Elini cebine soktu. O sırada ben kelepçe hazırlığı yapıyordum. Eli montun cebinde bıçağı tutuyordu. Bıçağı çıkarmaması için hamle yaptım. Yan döndüğüm de bıçağı sol kolumdan soktu göğsüme geldi. İkincisi sol omzumun üstüne. Üçüncüsünü sağ göğsüme sapladı. Daha sonra öndeki arkadaşım arkaya dönerek engel olmaya çalıştı. Ben yaralandığım için etki yapamıyordum. 3-4 dakika mücadele ettik" diye konuştu.

Duruşmada ifade veren diğer polis memuru Haydar Değerli ise, "Ben aynadan gördüğümde bıçağı sallıyordu. Sanığın elinden bıçağı aldığım sırada elimden yaralandım" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

'İSTİNAFA GİDECEĞİM FAYDASI OLUR MU?

Duruşmada söz isteyen Arduç, '"Van'da beni neden Adli Tıp Kurumu'na göndermeyip, Ruh ve Sinir Hastanesi'ne gönderdiniz. Geçenki duruşmada bana ne söylediğinizi anlamadım. Beni iyice araştırmadan cezayı kestiniz. Ben şimdi istinafa gideceğim, bir faydası olur mu?" dedi. Bunun üzerine mahkeme hakimi, sanığa mevcut davayla ilgili konuşmasını istedi.

Mahkeme heyeti, yaralı polisle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporun gelmesine karar vererek, duruşmayı 31 Mart 2020 tarihine erteledi.