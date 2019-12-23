Ceren Özdemir'in katilinin yargılanması bugün başlıyor

Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılanmasına bugün başlanıyor.

Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Özgür Arduç'un 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılanmasına bugün başlanıyor.

Van yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan Arduç, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başlayacak duruşmaya, Ceren’in ailesiyle karşılaştırılmaması ve güvenlik gerekçeleriyle SEGBİS üzerinden katılacak.

Duruşmada Ceren Özdemir’in ailesini, Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz ve vekaletnameye dayalı yetki belgesiyle onlarca avukat temsil edecek. Arduç için ise Ordu Barosu’ndan zorunlu müdafilik kapsamında bir CMK avukatı görevlendirildi.

Özgür Arduç hakkında, Ceren Özdemir'i öldürmek ve iki polis memuruna yönelik öldürmeye teşebbüs suçlarından 2 ayrı iddianameyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.