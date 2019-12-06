Ceren Özdemir’in katilinin 14 yıl önce bıçakladığı çocuk ortaya çıktı

Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç’un polis ifadesinde 2005 yılında da bir çocuğu bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği basına yansıdı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ diye açıkladı. DHA’nın haberine göre Arduç’un 14 yıl önce bıçakladığı ve 10 gün komada kalan Dinçer A. aradan geçen süreye rağmen Arduç'un kendisine neden saldırdığını bilmediğini belirtti.

Ordu’da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç’un 2005 yılında da bir çocuğu öldürdüğüne ilişkin haberler basına yansımıştı. Arduç ilk polis ifadesinde de 14 yıl önce Ordu’da bir çocuğu bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Ancak dün Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Arduç’un 2005 yılında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçu işlediği belirtildi.

DHA’nın bugün geçtiği habere göre 14 yıl önce 13 yaşındayken sokakta bıçaklanan çocuk, Arduç’u robot resminden tanıdı. Şimdi 27 yaşında olan Dinçer A.’nın Arduç tarafından sokakta yürürken defalarca karnından bıçaklandığı ve 10 gün komada kaldığı belirtildi.

DHA’nın haberine göre saldırının ardından dalağı alınan Dinçer A., aradan geçen süreye rağmen Arduç'un kendisine neden saldırdığını bilmediğini belirterek, "Neden yaptığını ben de hâlâ merak ediyorum" dedi.

Dinçer'in babası Ahmet A. ise oğlunun psikolojisinin çok bozulduğunu belirterek, "Robot resmini görür görmez yanıma gelip 'Baba bu beni bıçaklayan değil mi' dedi. O anda peşine düşebilirdi. Çocuk onu unutur mu? O kızın ne günahı vardı? Üzüntüden ailenin karşısına gidemiyorum" diye konuştu.

