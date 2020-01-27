Ceren Özdemir'in katili için 'eksik inceleme' gerekçesiyle istinaf başvurusu

Ceren Özdemir’i evinin önünde bıçaklı saldırıyla öldüren Özgür Arduç için 'eksik inceleme' yapıldığı gerekçesiyle istinafa başvuruldu.

Ordu'da bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'a verilen "ağırlaştırılmış müebbet cezası"nın ardından avukatı "eksik inceleme" gerekçesiyle istinafa başvurdu.

Arduç, duruşmada akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürmüş ancak mahkeme, talebini reddetmişti.

İstinaf Mahkemesi, Arduç'un talebini kabul ederse, yargılama dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için yeniden Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Ancak mahkeme taleple ilgili ret kararı verirse Yargıtay'a temyiz başvurusu yapma hakkı da bulunuyor.

Öte yandan Ordu Barosu da istinaf başvurusu yaptı. Davaya katılma talebi reddedilen baro, Ceren Özdemir cinayeti davasında katılmalarına karar verilmesini istedi.