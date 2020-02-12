Ceren Özdemir'in ailesinden suç duyurusu

Ceren Özdemir'in ailesi, katil Özgür Arduç’un firar ve yakalanma süreciyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Arduç'a verilen 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası'nın gerekçeli kararı da açıklandı.

Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir cinayeti davasında katil Özgür Arduç'a verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası"nın gerekçeli kararı açıklandı.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Arduç’un hiç tanımadığı Ceren Özdemir’i, sadece "insan öldürmüş olmak için" öldürme düşüncesi ile takip ettiği, çaldığı bıçağı kalbine sapladığı belirtildi. Arduç için "katilin uslanmaz kişiliği" olduğu tespiti yapıldı.

AİLEDEN SUÇ DUYURUSU

Ceren’in ailesi, katil Arduç’un firar ve yakalanma süreciyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, katil Arduç’un Rize Kalkandere Yarı Açık Cezaevi’nden firar etmesi ve yakalanma sürecindeki ihmallerle ilgili suç duyurusunda bulundu.