Ceren Özdemir davası başladı: Katilden ilk ifadeler!

Ordu'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin önünde öldüren Özgür Arduç, hakim karşısına çıktı.
SEGBİS ile duruşmaya katılan Özgür Arduç şunları söyledi:
Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım. Ondan sonra insanlara her türlü kötülüğü yapmak istedim. İnsanlardan nefret ettim. Her kötülüğü yaptım. Kedi köpek öldürdüm. Benim akli dengem yerinde değil. 2 dakika iyi oluyorum 19 dakika kötü oluyorum. Ceren’i bir anda gözüme kestirdim. Evinin önüne kadar takip attım ve bir anda bıçaklamaya başladım. Ceren’i iki defa bıçakladım.