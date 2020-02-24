Ceren Damar'ın katilinin avukatı Vahit Bıçak: Durduk yere hiçbir zaman cinayet işlenmez, vicdanım çok rahat

Akademisyen Ceren Damar Şenel'i öldüren müvekkilini savunurken kullandığı ifadeler nedeniyle tepki çeken avukat Vahit Bıçak, Adalet Bakanlığı'nın algı oluşturularak yanıltıldığını iddia etti. Bıçak, 'Vicdanım çok rahat. Görevimi layıkıyla yaptım' dedi.

Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmüştü.

Sanık avukatı Vahit Bıçak, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunma sırasında Ceren'in müvekkiline cinsel istismarda bulunduğunu, konumunu kullanarak istismarı sürdürdüğünü, müvekkilini tehdit ettiğini iddia etmiş ve Damar ailesine yönelik hakarete varan sözler kullanmıştı. Bıçak'ın bu sözlerine karşı kamuoyunda büyük tepki oluşmuştu.

BARO SORUŞTURMA AÇTI, BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Barosu Bıçak hakkında soruşturma açılmasına karar verirken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Mahkemelerde savunmanın ahlaki ya da hukuki bir sınırı olmalı mıdır' sorusu, uzun süre hukuk dünyasını meşgul etmiş; nihayet modern hukuk, savunmanın etik ve yasal sınırlarını belirleyen kurallar öngörmüştür. Çünkü insan onurunun dokunulmazlığı, bütün hakların üzerindedir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Bıçak hakkında tepkiler sürerken, televizyon programına telefonla bağlanarak hakkındaki eleştirilere yanıt veren avukat Bıçak, şunları söyledi:

"Eleştirileri haklı bulmuyorum. Eleştiriler tek taraflı, yanlı eleştiriler. Biraz avukatlık mesleğini bilmek lazım. Ben bu olayın tanığı değilim. Olayın taraflarını tanımıyorum. Durduk yere hiçbir zaman cinayet işlenmez."

Bıçak, tartışma yaratan "Ceren Damar, şu an hayatta olsaydı cinsel saldırıdan yargılanacaktı" sözlerinin ise kendisine ait olmadığını savundu.

'VİCDANIM ÇOK RAHAT, GÖREVİMİ LAYIKIYLA YAPTIM'

OdaTV'nin haberine göre Bıçak, "Ben savunmamı yazılı olarak hazırlayıp çıktım. 60 sayfalık bir savunma. Adalet Bakanımız benden bu savunmayı istemedi. TBB başkanımız da bu savunmayı benden istemediler. Kamuoyunda bir algı oluşturulmuştur, bu algıya dayanarak açıklama yapmışlardır diye düşünüyorum” dedi.