Ceren Damar davası başladı

Öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar davasının karar duruşması olması beklenen celsesi Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’i okuldaki odasında öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4’üncü kez hâkim karşısına çıktı.

Bugünkü celsesinde mahkemenin kararını açıklaması beklenen dava öncesinde Şenel'in ailesi Ankara Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Şenel'in babası Mustafa Damar adalet beklediklerini söyledi.

Duruşmanın başlamasıyla Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonu'nun davaya müdahillik talebi reddedildi.

'ŞARJÖRÜ BOŞALTABİLİRDİ, YAPMADI'

Söz alan sanık avukatı Vahit Bıçak, “Hepimiz sanık Hasan İsmail Hikmet’in adaleti için buradayız” dedi. Bıçak'ın "Sanık katliam yapmamıştır. Birden fazla insanı bir yerde öldürmek katliamdır. Sanık isterse şarjörü boşaltabilirdi ama bunu yapmadı. Katliam yapmamıştır, çılgın cinayet işlememiştir" sözlerine salondan tepki geldi.

Bıçak ayrıca katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet’in, “canavarca hisle öldürmediğini” iddia ederek, "Sanık elindeki silahla etraftaki herkesi öldürebilirdi ama öldürmemiş bu yüzden en üst ceza verilemez. Dinleyin beni de biraz hukuk öğrenin, mahkeme heyeti baskı altındadır” dedi.

Katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet için "indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" isteniyor.