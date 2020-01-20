Cengiz Holding Artvinlilerin suyunu kirletiyor

Cengiz Holding, Artvin'de işlettiği maden ocağı sonrası bölge halkının suyunu kirletti. 5 bin nüfuslu mahalleli, suyun azalması, kalan suyun da bulanması nedeniyle şikayetçi.

Artvin'de maden ocağı işleten Cengiz Holding, bölgenin su kaynağından kullanıyor.

Artvinden haber sitesinden Sami Özçelik'in haberine göre, maden şirketi "hiçbir suretle su almayacağını" söylemiş olmasına rağmen 50 tonluk su tankı koydu. 5 bin nüfuslu Yenimahalle sakinleri, musluktan su içemez hale geldi. Suyun bulanması nedeniyle Kafkasör’de bulunan bölgeye çıkan Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Öztürk, Artvin Fen İşleri Müdürü Ahmet Soysal Zabıta ve su arıza ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Olayın tutanaklarının tutulması için Jandarma arandı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve DSİ’nin bu yol açma ve su tankını buraya koymasıyla ilgili haberi olup olmadığı, şirketin izin alıp almadığı bilinmiyor. Öte yandan yaklaşık 26 bin kişinin temiz suyu, sağlıklı yaşam hakkı tehlike altına alınmış durumda.