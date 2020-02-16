Cemevlerine ilişkin 91 kanun teklifi önerisi komisyona havale edildi

AKP, iktidarda olduğu 18 yılda cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi amacıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan toplam 91 yasa önerisi hakkında hiçbir işlem yapmadı. Kanun tekliflerinin 69’u geçerliliğini yitirdi, 22 teklif ise hâlâ görüşülmeyi bekliyor.

Meclis, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile Yargıtay’ın “ibadethanedir” kararlarına karşın cemevlerini ibadethane olarak kabul etmiyor. Cemevlerinin resmen ibadethane olarak kabul edilmesine yönelik 2002 yılından bu yana sunulan 91 kanun teklifinin hiçbiri işleme alınmadı.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban’ın yazılı soru önergesine yanıt veren TBMM Başkanlığı, AKP iktidarının ilk yasama dönemi olan 22’nci dönemde, cemevlerinin ibadethane olarak kabulüne ilişkin bir, 23’üncü yasama döneminde ise beş kanun teklifini komisyondan bekleterek hükümsüz pozisyona düşürdüğünü açıkladı. AKP, 24’üncü yasama dönemindeki 24, 25’inci yasama dönemindeki 15 ve 26’nci yasama dönemindeki 24 kanun teklifini de aynı yolla “yok etti.”

24 Haziran 2018 tarihinde başlayan 27’nci yasama döneminde cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesine yönelik 22 kanun teklifi daha sunulurken bu teklifler de bugüne kadar henüz görüşülmedi. Teklifler, bir seçimin daha yaşanması durumunda yeniden hükümsüz pozisyona düşecek.