Cemevine ibadethane statüsü teklifi kabul edildi

Cemevlerinin ibadethane statüsünde tanınmasının gündeme alınmasına yönelik verilen teklif, Erzincan belediye meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun başkanlığında gerçekleştirilen Şubat ayı meclis toplantısında CHP’li meclis üyeleri, Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesini yönelik teklif sundu. Cemevlerinin ibadethane statüsünde tanınmasının gündeme alınmasına yönelik verilen teklif, belediye meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, yapılan oylamada CHP’li Meclis üyelerinin önerisi, AKP ve MHP grubunun da desteğiyle, oy birliğiyle görüşülmek üzere imar komisyonunu sevk edildi.

CHPli meclis üyeleri adına söz alan grup başkanvekili Mehmet Demir, “Bin yıldır bu topraklarda kardeşçe ve huzur içerisinde yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin almış olduğu karar uyarınca Cem Evlerimizin, camilerimiz gibi yasal statüye kavuşturulması, kardeşlik ve barış şehri olan Erzincanımızın da bu konuda Türkiye’ye örnek olması gerek” diye konuştu.

İZMİR’DE OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz ay İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Ocak ayı ilk oturumunda il genelindeki 7 cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesine yönelik komisyonlardan gelen teklif, oy çokluğu ile kabul etmiş, önergeye, MHP’li bir üye kabul yönünde oy kullanırken AKP ve MHP’li diğer üyeler ise, ret oyu kullanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ise CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul’daki cemevlerinin “ibadethane” olarak tanınması için sunduğu teklif, çoğunluğu elinde bulunduran AKP ve MHP grubunun oylarıyla reddedilmişti.