Cemevi saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul’da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi’ne yapılan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'ne düzenlenen saldırı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından "olayın her boyutuyla soruşturulduğu" belirtildi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'nin camları kırılarak içeri girilmiş, yerlere çarpı işareti yapılarak, "Bitmedi" diye yazılmıştı. Bağış kutusundaki 300 TL de çalınmıştı.

Cemevine sabah saatlerinde gelen görevlilerin durumu fark etmesi üzerine ihbarda bulunulmuş ve olay yerine polis ekipleri gönderilmişti.