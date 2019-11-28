Cem Uzan’ın avukatı: Yeniden yargılama için başvurduk

Cem Uzan’ın avukatı Metin Altmışkara, yeniden yargılama için başvuruda bulunduklarını, Uzan'ın yargılama sonucuna göre Türkiye'ye döneceğini söyledi.

Cem Uzan’ın avukatı Metin Altmışkara, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında Uzan’ın Türkiye’ye dönüşüyle ilgili hukuki süreci başlattıklarını ve yeniden yargılanması için dün başvuruda bulunduklarını söyledi.

Genç Parti'nin hukuk müşaviri de olan Altmışkara “Uzan ailesine karşı FETÖ tarafından büyük bir ustalıkla komplo yapılmıştır. 50 yıllık bir grup ve holding ortadan kaldırılmıştır” iddiasında bulundu.

Sözcü’den Sevgim Begüm Yavuz’un haberine göre Altmışkara, Uzan’ı yargılayan 26 hakimin 16'sının “FETÖ’cü” olduğunu öne sürerek “Mahkum olmuşlar ve ihraç edilmişlerdir. Yeniden yargılama konusunda mahkemelere dün itibarıyla başvurular yapılmıştır. Türkiye'ye dönüşü ile ilgili hukuki süreci başlatmıştır. Yargılamaların yenilenmesi talepli müracaatlarda bulunmuştur. Tarafsız hakimlerle yargılama yapılacağına inancı sonsuzdur” diye konuştu.

Uzan’ın yargılama devam ederken mi döneceğine ilişkin soruya Altmışkara “Yaklaşık 15 gün ya da 1 ay arasında bu kararların sonuçlanacağını düşünüyoruz. Sonuçlanır sonuçlanması gelecektir” diye yanıt verdi.

Genç Parti’nin kongre hazırlığında olduğunu söyleyen Altmışkara, “Ülkede bir erken seçim kararı yok. Fakat Parti olarak her zaman seçime hazırız” diye konuştu.

Hakkında açılan davalar ve mal varlıklarına el konulmasının ardından Fransa’ya sığınma başvurusu yapan Cem Uzan 10 yıldır Paris’te yaşıyor.

