Çelik’ten Bağdadi açıklaması: ABD uçakları Fırat Kalkanı üzerinden uçtu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, IŞİD lideri Bağdadi’ye operasyon düzenleyen ABD uçaklarının ‘Fırat Kalkanı Harekatı’ bölgesi üzerinden uçtuğunu söyledi.

ABD’nin IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’ye düzenlediği operasyonla ilgili konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik operasyonda yer alan ABD uçaklarının “Fırat Kalkanı Harekatı” bölgesi üzerinden uçtuğunu söyledi.

Çelik “Türkiye ABD ile yüksek bir koordinasyon içerisinde olmuştur. TSK gerekli koordinasyonu sağlamıştır. ABD uçakları Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden uçuş yaptı” dedi.

AKP MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Çelik “Bağdadi'nin öldürülmesi söz konusuyken bir başka terör örgütünün ABD'ye davet edilmesi, Twitter'de tebrik edilmesi ne kadar çelişki olduğunu görüyoruz” dedi.



Çelik “PYD-YPG terör örgütü madem bu kadar istihbarata sahiptiler, istihbaratı kendilerinin verdiğini iddia ediyor peki neden Barış Pınarı Harekatı'ndan önce bu olmadı? Barış Pınarı operasyonu tam tersine DEAŞ'la mücadelenin güçlendiği net bir şekilde görülmektedir” diye konuştu.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ IŞİD'LE İDEOLOJİK MÜCADELEYE KATKIYMIŞ

Erdoğan’ın açıklamalarının IŞİD’le ideolojik mücadelede önemli olduğunu ileri süren Çelik “Müslüman bir lider bunun en çok Müslümanlara zarar verdiğini ifade ettiği zaman bu ideolojik mücadele daha etkili olmaktadır” dedi.

Bağdadi’ye düzenlenen operasyonun İncirlik’ten değil Erbil’den kalkan uçaklarla yapılması tartışılırken Çelik “İncirlik hava üssü DEAŞ'a karşı mücadelede önemli rol üstlenmiştir” dedi.

Çelik “DEAŞ'la yapılan mücadele neyse YPG-PKK'ya karşı da aynısının yapılması gerekir. DEAŞ terör örgütü ülkemize saldırı yaptığında bize dayanışma mesajı yayınlayanların, PKK/YPG/PYD saldırdığında göstermemesi büyük bir ilkesizliktir” diye konuştu.

AF ÖRGÜTÜ'NÜN RAPORUNA TEPKİ

“Türkiye kimsenin mülteci kampı değildir” diyen Çelik Af Örgütü’nün de Suriyeli sığınmacıların zorla savaş bölgesine gönderildiğine dair raporuna tepki göstererek “Bu raporlar yazılırken bizimle de istişare halinde olurlarsa kendilerinin doğru bilgiye ulaşması için elimizden geleni yaparız” dedi.

ABD ile yapılan mutabakat sonucu ağır silahların ve bütün silahların toplanmasının ABD'nin sorumluluğunda olduğunu kaydeden Çelik “Bizim tespitlerimize göre 30 bin TIR ve 4 bin 500 uçakla NATO ülkesi tarafından terör örgütüne verilmiştir. Bu konuda takibimiz sürüyor” dedi.

TRUMP'IN ERDOĞAN'A MEKTUBU

AKP Sözcüsü Çelik, Trump’ın Erdoğan’a mektubuna SDG Komutanı Mazlum Kobani’nin mektubunu eklemesiyle ilgili ise “Sayın Cumhurbaşkanımız bir terör örgütü liderinin ifadelerini mektuba ek yapılmasını doğru olmadığını ifade etmiştir. Bütün bunları 13 Kasım'da muhatabına ifade edecektir” dedi.

NEVŞEHİR'DE 29 EKİM

Çelik Nevşehir’de CHP’nin 29 Ekim kutlamasının yasaklanmasıyla ilgili olarak “Bu tip bayramlarda ortak birlikteliği, sahiplenmeyi yücelten birtakım tutumlar içerisinde olmak gerekir. Alternatif törenler tertip ederek ortak duyguyu zedelememek gerekir” dedi.

3600 EK GÖSTERGE

Çelik 3600 Ek Gösterge konusunda “meslekler arasında dengeler gözetilerek” bir düzenleme için çalışma yapıldığını belirtti. Zamanlamasının ise bakan tarafından açıklanacağını söyledi.

AF TARTIŞMASI

Çelik ayrıca infaz yasasına ilişkin olarak “Biz bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliği istiyoruz. Bir yandan cezasızlık algısı diye bir durum sözkonusu olmamalıdır. Aynı zamanda da cezaevlerinde ciddi kalabalıklaşma sorunu vardır” dedi. Çelik “Suç işleyen, sonuçta hapis cezasına mahkum olan herkesin belli oranda cezaevinde kalacak bir düzenleme düşünüyoruz” diye konuştu.

Gece, hafta sonu, konutta infaz gibi usüllerin değerlendirildiğini söyleyen Çelik “Kadın ve yaşlılar lehine düzenlemelere çalışılıyor. Uyuşturucu, cinsel suçlar, terör örgütü suçlarla özellikle tartışılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Burada mesele bir kereliğine af değil sürdürülebilir, adalet duygusunu tatmin eden infaz sisteminin bütünlüklü olarak ele alan bir yaklaşım tartışılıyor” dedi.